Биржи АТР торгуются в основном в минусе 12 июля на новостях из США и ожидании выступления Йеллен

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, инвесторы отыгрывают данные о событиях в США, также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,20% - до 3196,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1875,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,82% - до 26089,42 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,14%, до 2392,59 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,78% - до 5684,1 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,63%, до 20069,16 пункта.

Ранее New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Спокойное открытие рынков Токио предполагает, что инвесторы рынков АТР заняли оборонительную позицию на риске, связанном с письмами Трампа, считает аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о том, что ряд американских сенаторов высказались за то, чтобы сократить или вовсе отменить пятинедельные каникулы конгресса в августе. Американские СМИ отмечали, что конгрессмены опасаются возвращаться в свои штаты к избирателям, не приняв обещанные законодательные инициативы, в числе которых реформа здравоохранения и бюджет на следующий финансовый год, который не получил необходимого количества голосов в сенате.

Кроме того, трейдеры по-прежнему ожидают выступления главы ФРС США на этой неделе. Участники рынка надеются получить подсказки о дальнейших планах регулятора в сфере монетарной политики. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.