Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно 11 июля на фоне ряда внутриполитических событий

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне ряда внутриполитических событий, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA остался на уровне открытия торгов - 21409,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite подрос на 0,27%, до 6193,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08%, до 2425,53 пункта.

Ранее New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о том, что ряд американских сенаторов высказались за то, чтобы сократить или вовсе отменить пятинедельные каникулы конгресса в августе. Конгрессмены опасаются возвращаться в свои штаты к избирателям, не приняв обещанные законодательные инициативы, в числе которых реформа здравоохранения и бюджет на следующий финансовый год, который не получил необходимого количества голосов в сенате.

Также участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен позднее на этой неделе, рассчитывая на какие-либо намеки на дальнейшие планы регулятора по монетарной политике.