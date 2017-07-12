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Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно 11 июля на фоне ряда внутриполитических событий
07:25 12.07.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне ряда внутриполитических событий, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA остался на уровне открытия торгов - 21409,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite подрос на 0,27%, до 6193,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08%, до 2425,53 пункта.
Ранее New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о том, что ряд американских сенаторов высказались за то, чтобы сократить или вовсе отменить пятинедельные каникулы конгресса в августе. Конгрессмены опасаются возвращаться в свои штаты к избирателям, не приняв обещанные законодательные инициативы, в числе которых реформа здравоохранения и бюджет на следующий финансовый год, который не получил необходимого количества голосов в сенате.
Также участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен позднее на этой неделе, рассчитывая на какие-либо намеки на дальнейшие планы регулятора по монетарной политике.
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