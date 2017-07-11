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Биржи АТР торгуются разнонаправленно 11 июля в ожидании выступления главы ФРС Йеллен
08:44 11.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,18% - до 3206,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1900,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,12% - до 25786,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,32%, до 2389,73 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,04% - до 5721,9 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,52%, до 20186,25 пункта.
Глава ФРС США выступит позднее на этой неделе. Участники рынка надеются получить подсказки о дальнейших планах регулятора в сфере денежно-кредитной политики. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
Трейдеры также ожидают сезон корпоративной отчетности по итогам завершающегося квартала. "В перспективе мы полагаем, что улучшение доходов компаний является ключевым фактором, который необходим для поддержания "бычьего" настроения на фондовом рынке", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего стратега по инвестициям Nuveen Asset Management LLC Боба Долла (Bob Doll).
Росту японского индекса способствовало удешевление иены к американской валюте. Курс доллара к иене растет на 0,16%. Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне, в частности, стоимость акций Panasonic Corp растет на 1,94%, Sony - на 2,48%, Softbank Corp - на 1,51%.
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