Биржи США закрылись в основном в плюсе 10 июля на ожидании сезона отчетностей, новостей от ФРС

Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно выросли на фоне ожидания инвесторами начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA снизился на 0,03% - до 21408,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,38%, до 6176,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,09%, до 2427,43 пункта.

В США стартует очередной сезон корпоративных отчетов - в пятницу свои финрезультаты опубликуют такие крупные банки, как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

"Все разговоры сейчас о прибылях. Законопроекты о здравоохранении и налоговой реформе отодвинуты сейчас на задний план, и рынок движется к следующему катализаторы - сейчас это прибыли", - отмечает трейдер R.W. Baird & Co Майк Антонелли (Mike Antonelli), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, позднее на этой неделе выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. Инвесторы по обыкновению надеются получить информацию о дальнейших планах регулятора в сфере монетарной политики. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС также прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Акции ритейлера Abercrombie&Fitch в понедельник потеряли 21,2% на сообщениях о прекращении переговоров о потенциальной сделке по слиянию с другими компаниями. Среди возможных покупателей СМИ называли конкурентов A&F - американские розничные сети по торговле одеждой Express Inc. и American Eagle Outfitters Inc.