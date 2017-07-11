Рынок акций Украины завершил торги 10 июля ростом биржевых индексов

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,23% - до 1051,48 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 285,23 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 297,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+3,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,8%) и "Центрэнерго" (+0,76%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,75%) и "Мотор Сичи" (+0,44%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,38% - до 627,89 пункта при объеме торгов 0,6 млн злотых (4,2 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-5,49%), "Милкиленда" (-2,78%) и "Агротона" (-0,98%).

Ростом стоимости завершили торги только акции Coal Energy (+4,71%).

