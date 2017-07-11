Финансовые новости
- |
- 11.07.17
- |
- 03:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 10 июля ростом биржевых индексов
20:54 10.07.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,23% - до 1051,48 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 285,23 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 297,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+3,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,8%) и "Центрэнерго" (+0,76%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,75%) и "Мотор Сичи" (+0,44%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,38% - до 627,89 пункта при объеме торгов 0,6 млн злотых (4,2 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-5,49%), "Милкиленда" (-2,78%) и "Агротона" (-0,98%).
Ростом стоимости завершили торги только акции Coal Energy (+4,71%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ryanair заявил об отказе от входа в Украину из-за нарушения "Борисполем" своих обязательств
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов: СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018г
|Аваков vs Левочкин. Кто победит в войне за социализм
|Выполнение плана реструктуризации "Нафтогаза" практически остановлено – глава НАК
|Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять пенсионную реформу за основу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 10 июля ростом биржевых индексов
|Национальный банк упростил досрочное погашение кредитов от нерезидентов
|Количество жалоб на страховщиков с 1 декабря 2016г по 31 мая 2017г возросло на 10% - Нацкомфинуслуг
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 июля составил 26,0042 грн
|Депозитные ставки для физлиц 10.07.17
|Доллар дорожает к основным мировым валютам 10 июля в ожидании выступления главы ФРС Йеллен
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 371 млрд гривен, банки уменьшили на 119,36 млн гривен до 270,4 млрд гривен 10 июля
Это интересно
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами
|$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию.
|Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
|Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью