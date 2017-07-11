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Большинство фондовых индексов АТР выросли в понедельник, Китай остался в минусе
14:03 10.07.2017 |
Большинство азиатских фондовых индексов выросли в понедельник вслед за пятничным ралли Уолл-стрит, трейдеры реагировали на статданные о рынке труда США и китайской инфляции, передает CNBC.
Вместе с тем индикаторы материкового Китая завершили торги в "красной зоне".
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%, до 153,22 пункта. В прошлую пятницу индикатор достиг минимума за пять недель.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся к концу торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%.
Вместе с тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,7%.
Биржи Таиланда закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 174 тыс. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения, со 138 тыс. до 152 тыс.
Между тем уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с 4,3%, хотя эксперты не ожидали изменений.
Потребительская инфляция в Китае в июне стабилизировалась на уровне 1,5%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка (прогноз - 1,6%). Цены производителей выросли на 5,5%, как и в мае, темпы их повышения совпали с консенсус-прогнозом.
Заказы на производственное оборудование в Японии упали в мае на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 1,7%.
Цена бумаг Wanda Hotel взлетела в ходе торгов в Гонконге на 155%, затем подъем замедлился до 46,6%. Гостиничный оператор продает 76 отелей и 13 культурно-развлекательных объектов китайскому девелоперу Sunac за $9,3 млрд. Торги акциями Sunac в Гонконге приостановлены в понедельник.
Рыночная стоимость Orient Overseas International подскочила на 20% на новостях о том, что судоходная компания Cosco Shipping Holdings предлагает купить ее за $6,3 млрд. Торги акциями Cosco в Шэньчжэне были приостановлены еще в мае, но в Гонконге бумаги прибавили в цене 5,4%.
В Гонконге также подорожали акции страховщиков: Ping An Insurance прибавил 1,3%, China Life Insurance - 0,4%.
В Японии подъем возглавляли высокотехнологичные компании: цена акций Canon повысилась на 2,6%, Sony - на 1,7%, Fanuc - на 1,5%.
Японские судоходные компании Mitsui OSK, Kawasaki Kisen и Nippon Yusen в пятницу официально объявили о создании совместного предприятия для контейнерных перевозок. Их акции подорожали соответственно на 5%, 2,9% и 1,8%.
Курс ценных бумаг Samsung Electronics увеличился на 1,7%, до нового рекорда. В прошлую пятницу Samsung дала прогноз операционной прибыли выше ожиданий рынка.
Крупнейшая биржа Индии NSE в понедельник испытывала технические проблемы, из-за которых торги акциями и деривативами на них приостанавливались на несколько часов.
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