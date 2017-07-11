Биржи США завершили первую неделю июля ростом на данных по рынку труда

Американские фондовые индексы завершили пятницу ростом на фоне статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,44% - до 21414,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1,04%, до 6153,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 2425,18 пункта.

Минтруда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 222 тысячи. Аналитики при этом ожидали меньшего роста - на 179 тысяч. Майский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 152 тысяч с сообщавшихся ранее 138 тысяч.

Кроме того, почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,25 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента.

В то же время, уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с майских 4,3%. Эксперты полагали, что безработица в июне осталась на майском уровне.

Сильные данные по рынку труда "поддержат решение ФРС начать сокращение баланса раньше", заявил агентству MarketWatch инвестстратег Allianz Investment Management Чарли Рипли.

Инвесторы также обратили внимание на новости о первой встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20. Встреча президентов продолжалась почти 2,5 часа, и, как отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, была очень конструктивной.