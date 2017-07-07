Биржи АТР снижаются 7 июля вслед за индексами США после выхода статданных

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в минусе, следуя динамике американских бирж, снижающихся на данных внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,22% - до 3205,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,08%, до 1912,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,36% - до 25373,80 пункта, корейский KOSPI - на 0,24%, до 2381,69 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,08% - до 5696,8 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,50%, до 19893,95 пункта.

В четверг был опубликован ряд внутренних статистик США. Так, министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 июля, увеличилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 248 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 243 тысяч.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 158 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем мая. Эксперты прогнозировали больший рост показателя - на 185 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 230 тысяч с 253 тысяч.

Кроме того, бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило, что дефицит торгового баланса США в мае снизился на 1,1 миллиарда долларов, или на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до 46,5 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса страны снизился до 46,2 миллиарда долларов с первоначального показателя апреля, который составлял 47,6 миллиарда долларов. Показатель апреля, в свою очередь, был пересмотрен в сторону уменьшения - до 47,58 миллиарда долларов.