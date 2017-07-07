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Биржи США закрылись 6 июля в минусе на неоднозначной статистике, новостях Центробанков
07:27 07.07.2017 |
Американские фондовые индексы завершили четверг в минусе на фоне неоднозначной внутренней статистики и ожиданий ужесточения монетарной политики Центробанков, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,74% - до 21320,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1%, до 6089,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2409,75 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, увеличилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 248 тысяч. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 243 тысяч.
Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 158 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем мая. Эксперты прогнозировали больший рост показателя - на 185 тысяч.
Как сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 57,4% с майского уровня в 56,9%. Аналитики ожидали индикатор на уровне 56,5%. При этом индекс занятости в секторе в июне уменьшился до 55,8% с 57,8% месяцем ранее.
Инвесторы также обеспокоены ожидаемым ужесточением монетарной политики Центробанков. Так, в протоколе июньского заседания ЕЦБ отмечается, что совет управляющих может увеличить размер или продолжительность программы выкупа активов, если прогноз по экономике еврозоны станет менее благоприятным, или в том случае, если финансовые условия ухудшатся.
Накануне стало известно, что члены комитета по открытым рынкам ФРС США подготовили планы по началу сокращения облигаций на балансе и других активов в ближайшие несколько месяцев. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен.
"Рынок не то чтобы начинает паниковать, но июль, август и сентябрь - это то время, которое может быть несколько монотонным", - цитирует агентство Market Watch главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).
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