Украинские биржевые индексы по итогам торгов 6 июля изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,46% - до 1040,2 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 284,71 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями 3,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 24 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,18%), "Донбассэнерго" (-0,63%) и "Мотор Сичи" (-0,36%).

Не изменились в стоимости только акции "Центрэнерго".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,24%) и "Центрэнерго" (+0,19%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,23% - до 628,78 пункта при объеме торгов 2,8 млн злотых (19,6 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги "Милкиленда" (+4,68%), KSG Agro (+1,21%) и агрохолдинга ИМК (+1,01%).

Подешевели только акции "Астарты" (-0,02%).