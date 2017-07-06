Биржи АТР снижаются 6 июля после публикации протокола заседания ФРС и вслед за ценами на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются, инвесторы реагируют на данные протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; снижению индексов также способствует удешевление нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.23 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31% - до 3197,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1905,88 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,32% - до 25440,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2383,86 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,11% - до 5756,9 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 снижался на 0,59%, до 19962,19 пункта.

Трейдеры отыгрывают данные опубликованного в среду протокола заседания ФРС США. Снижению индексов способствовало "отсутствие единого мнения относительного будущих темпов повышения ключевой ставки", отмечает агентство Рейтер. Кроме того, согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США подготовили планы по началу сокращения баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%. Вместе с этим регулятор сообщил о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году. Что касается ставок, ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Влияние на динамику индексов оказало и снижение нефтяных цен в ходе торгов предыдущего дня, когда сырье дешевело более чем на 3% на данных по экспорту ОПЕК. В результате опускаются в цене акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской Geo-Jade Petroleum подешевели на 1,14%, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 1,26%, бумаги Sinopec опустились в цене на 0,6%.