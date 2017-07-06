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Биржи США преимущественно выросли 5 июля после публикаций протоколов ФРС
07:27 06.07.2017 |
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,01% - до 21478,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,67% - до 6150,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,15% - до 2432,54 пункта.
Как следует из протокола регулятора, члены комитета по открытым рынкам ФРС на июньской встрече подготовили планы по началу сокращения баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. В июне комитет повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, сообщив о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Против такого шага высказался глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, посчитавший слабые показатели по инфляции в стране препятствием для ужесточения монетарной политики.
Объем промышленных заказов в мае снизился на 0,8%, в то время как инвесторы прогнозировали сокращение показателя на 0,5%. Снижение стало максимальным с осени 2016 года.
"Рынок следит за каждой мелкой частью экономических данных, чтобы увидеть, движется ли инфляция в направлении, нужном ФРС", - считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби, чьи слова приводит агентство MarketWatch. По его мнению, особое внимание инвесторы уделят пятничным данным по рынку труда США.
Между тем, инвесторы обратили внимание на новости о событиях в Северной Корее. Во вторник КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Новое ракетное испытание КНДР осудили правительства Японии и Южной Кореи, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай примет жесткие меры.
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