Фондовые рынки АТР выросли 5 июля, подорожали акции автопроизводителей

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили ростом торги в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом".

Между тем азиатские фондовые рынки в очередной раз продемонстрировали устойчивость перед лицом таких новостей.

Южнокорейский фондовый индикатор Kospi вырос на 0,33% в среду, завершив торги на отметке 2388,35 пункта. Аналитики Franklin Templeton полагают, что эскалация напряженности, если только она не приведет к реальным вооруженным столкновениям, не помешает индексу превысить отметку в 3000 пунктов в ближайшие два-три года.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам сессии на 0,25%, более широкий Topix - на 0,55%. В ходе торгов японские индексы падали из-за повышения курса иены, но затем перешли к росту.

Акции автопроизводителей Японии подорожали в среду. Цена бумаг Subaru Corp. выросла на 3,7%, Toyota Motor Corp. - на 1,6%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,52%, китайский Shanghai Composite - на 0,76%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,36% после скачка на 1,8% накануне.

Индийский S&P BSE Sensex 30 увеличился на 0,1%. Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг Индии, рассчитываемый Nikkei, вырос в июне до максимальных с октября 53,1 пункта с 52,2 пункта в мае. Сводный индикатор увеличился с 52,5 до 52,7 пункта.

Акции китайских телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile подешевели на 4,1% и 1,3% соответственно после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили свои рекомендации по ним до "ниже уровня рынка".

Цена бумаг автопроизводителя Geely выросла на 2,4%, страховщика Ping An - на 3,7%.

Котировки акций нефтяных компаний КНР PetroChina и CNOOC, с начала года упавшие сильнее любых других компаний в индексе Hang Seng, поднялись более чем на 0,8%.