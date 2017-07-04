Фондовые индексы АТР снизились 4 июля, исключение составил австралийский рынок

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились во вторник, исключение составил австралийский рынок, который вырос вслед за подъемом котировок акций финансовых, горнодобывающих и энергетических компаний.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,8%.

Негативом для азиатских рынков стали новости об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Позднее власти КНДР официально объявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

На этом фоне японская иена, которую инвесторы относят к активам "тихой гавани", подорожала относительно доллара США, евро и других мировых валют, что негативно сказалось на котировках акций местных экспортеров, сообщает MarketWatch.

Бумаги Sony Corp. подешевели по итогам торгов на 1,7%, Nintendo - почти на 5%, Panasonic - на 2,2%.

Австралийский рынок вырос во вторник на фоне ослабления местной валюты вслед за решением Резервного банка Австралии (РБА) сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. РБА оставил ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка.

Котировки акций австралийских банков повысились по итогам торгов: стоимость бумаг Australia & New Zealand Banking Group увеличилась на 2,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%.

Акции BHP Billiton по итогам торгов в Сиднее подорожали на 2,3%, Rio Tinto - на 0,8%.

Гонконгский рынок упал во вторник максимальными темпами за восемь месяцев вслед за снижением котировок акций ряда крупных компаний. Так, бумаги Galaxy Entertainment Group Ltd. подешевели на 3,6%, Geely Automobile Holdings - на 3,5%.

Стоимость акций Tencent Holdings Ltd. рухнула на 4,1% на ожиданиях проверки властями КНР рынка онлайн-игр. Ранее китайское издание People's Daily опубликовало статью, в которой привело в пример одну из самых популярных игр Tencent - Honour of Kings - в качестве примера того, каким образом, игры, вызывающие привыкание, распространяют "негативную энергию" и даже ведут к смертельным случаям.

Народный банк Китая (НБК) во вторник заявил о том, что экономика страны, а также финансовые рынки, в целом являются стабильными, хотя деловая среда по-прежнему "сложная".

Помимо этого, НБК объявил, что откроет международным рейтинговым агентствам доступ к внутреннему рынку облигаций КНР объемом $9 трлн вслед за запуском программы перекрестных торгов бондами между Шанхаем и Гонконгом.