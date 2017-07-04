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Биржи США закрылись 3 июля преимущественно в плюсе
07:14 04.07.2017 |
Американские фондовые индексы завершили первые торги июля преимущественно в плюсе на фоне статистики по деловой активности в стране, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,61% - до 21479,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,49%, до 6110,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,23%, до 2429,01 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 57,8% с майских 54,9%. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 55,1% с майского уровня. Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее спаде.
Между тем, акции компаний технологического сектора в понедельник продолжили снижение на фоне опасений участников рынка по поводу некоторой их переоцененности, что и повлияло на дневные результаты индекса NASDAQ.
Объем торгов в начале недели был ниже обычного в связи с предстоящими праздниками - во вторник биржи США будут закрыты по поводу празднования Дня независимости в стране.
"Фон для торгов неплохой, и, если оглянуться, я сказал бы, что оценки хоть и высоки, но на минимуме из возможных, и, если ничего неожиданного не произойдет, это не будет иметь значения", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Wells Fargo Funds Management Джон Мэнли (John Manley).
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