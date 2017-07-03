Рынок акций Украины завершил торги в понедельник умеренным снижением

Фондовые индексы Украины по итогам торгов в понедельник показали умеренную отрицательную динамику: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,77% - до 1039,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 289,19 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,7 млн грн, в том числе акциями 6,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 131,95 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

На УБ сделки прошли со всеми индексными акциями. В то же время изменение курса ценных бумаг на веб-сайте биржи не отображается.

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,29%) и "Центрэнерго" (+0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine понедельник вырос на 0,62% - до 625,51 пункта при объеме торгов 2,2 млн злотых (15,1 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Овостара" (+6,62%), KSG Agro (+2,93%) и агрохолдинга ИМК (+2,2%).

Снизились в цене акции Coal Energy (-7,22%), "Агротона" (-0,98%) и "Астарты" (-0,93%).

