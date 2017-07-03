Японский Nikkei 225 3 июля растет на внутренней статистике.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются со слабой положительной динамикой в понедельник, при этом росту японского индекса Nikkei 225 способствуют данные внутренней статистики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.51 мск японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,20%, до 20073,45 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,04% - до 3193,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1903,05 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,08% - до 25784,79 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,22%, до 2386,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47% - до 5694,7 пункта.

Промышленный индекс деловой активности (PMI) Японии в июне вырос до 52,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране, во втором квартале 2017 года вырос до 17 пунктов с 12 пунктов в предыдущем отчете, аналитики ожидали роста до 15 пунктов.

Кроме того, более сильный спрос со стороны Китая и других азиатских рынков стимулирует восстановление экспорта, что является благоприятным фактором для некоторых производителей, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом условия, согласно прогнозам, могут ухудшиться в ближайшие месяцы, поясняет агентство.