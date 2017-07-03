Первая половина 2017 г стала лучшей для индекса NASDAQ с 2009 г

Первая половина 2017 года стала лучшей для американского индекса NASDAQ с 2009 года, несмотря на то, что июнь оказался не самым спокойным месяцем для показателя, свидетельствуют данные торгов.

В январе-июне 2017 года индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 14,1%, что стало самым сильным полугодичным ростом с 2009 года, когда показатель подскочил на 43,9%.

По итогам пятницы индексы не продемонстрировали единой динамики. Индекс DJIA вырос на 0,29% - до 21349,63 пункта, NASDAQ Composite опустился на 0,06%, до 6140,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,15%, до 2423,41 пункта.

Как сообщило в пятницу минторговли США, потребительские доходы в стране в мае увеличились на 67,1 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с апрелем, расходы выросли на 7,3 миллиарда долларов, или на 0,1%. Аналитики ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,1%, а доходов - на 0,3%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, упал до 95,1 пункта с 97,1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на уровне предварительной оценки в 94,5 пункта.

Индекс деловой активности Чикаго в июне составил 65,7 пункта, в то время как эксперты ожидали показателя в 58 пунктов.

"Мы настроены с осторожным оптимизмом касательно американских акций, но ожидания по росту прибыли компаний сектора S&P 500 уже достаточно высоки - и вряд ли вырастут еще, разве что появится прогресс с местными фискальными стимулами (например, налоговой реформой), или глобальный рост продолжит удивлять", - прокомментировал ситуацию на рынках агентству MarketWatch отвечающий за исследования в J.P. Morgan Джойс Чанг (Joyce Chang).