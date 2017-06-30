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Фондовый рынок понемногу восстанавливает работу после кибератаки
11:35 30.06.2017 |
Украинский фондовый рынок медленно восстанавливает работу после того, как основные институты депозитарно-клиринговой системы - Национальный депозитарий Украины (НДУ) и "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, оба - Киев) 27 июня стали жертвой масштабной вирусной кибератаки.
"После вынужденной отмены торгов 29 июня 2017 года в связи со сбоями в работе клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины сообщаем о восстановлении торгов 30 июня 2017 года на рынке котировок и рынке РЕПО с целью обеспечения участников торгов возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного выполнения", - сообщила биржа ПФТС.
Биржа уточнила, что заключение биржевых контрактов с датой расчетов 30 июня 2017 года возможно исключительно после полного восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины.
Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников рынка, запрос на возобновление таких торгов шел от ряда банков и фондов, активно торгующих гособлигациями, чтобы закрыть месяц и полугодие.
В то же время "Украинская биржа", которая, как и ПФТС, не пострадала от кибератаки, пока проводит только торги на срочном рынке, кроме фьючерсных и опционных контрактов на индекс украинских акций, торги которыми возобновятся одновременно с восстановлением торгов на фондовом рынке.
"Расчетный центр обещает на протяжении двух часов дать возможность торговать стандартном режиме", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления биржи Олег Ткаченко.
В пятницу также возобновил работу сайт крупнейшей по оборотам биржи "Перспектива", также пострадавшей от вируса.
Нацдепозитарий на своем сайте заявил, что возобновлена работа сервиса "Кабинет клиента" для отправки отчетности эмитента регулятору - НКЦБФР, тогда как операционный день депозитарий открыл накануне в 13:00, хотя и предупредил о том, что скорость обмена информацией будет зависеть от нагрузки сети и может замедляться.
Как сообщалось, подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибератаки является первым в его истории.
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