Фондовые индексы АТР упали 30 июня, завершили I полугодие рекордным ростом с 2009г

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в пятницу, однако по итогам первого полугодия подскочили рекордными темпами за 8 лет.

Азиатские инвесторы отреагировали на падение американских индексов на 0,8-1,4% накануне, вызванное обвалом акций высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific по итогам торгов снизился на 0,6%. В первом полугодии индикатор подскочил на 15%, что является лучшей динамикой с 2009 года.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,9%; более широкий Topix снизился на 0,75%.

На японский рынок негативно повлияла дорожающая иена - к 13:45 EET валюта подорожала к доллару США на 0,2%, до 111,99 иены за доллар, что является плохим фактором для прибылей японских экспортеров.

Кроме того, участники фондового рынка Японии отреагировали на макроэкономические статданные.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания, ключевой показатель инфляции в Японии, в мае выросли на 0,4%, рекордными темпами с марта 2015 года.

Вместе с тем безработица в стране подскочила в мае до 3,1% с 2,8% в апреле, промпроизводство выросло на 6,8% в годовом выражении, а строительство новых домов снизилось на 0,3% против ожидавшегося падения на 0,7%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, китайский Shanghai Composite повысился на 0,1%.

По данным Государственного статистического управления Китая, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце вырос до 51,7 пункта с майских 51,2 пункта. Индикатор уже 11 месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали снижения PMI в июне до 51 пункта.

Между тем PMI в сфере услуг КНР в июне увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 1,7%, рекордными темпами с прошлого ноября. Южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, новозеландский NZX50 - на 1%, индийский S&P BSE Sensex 30 увеличился на 0,2%.

"Уходящее полугодие оказалось благоприятным для азиатских акций, и некоторые инвесторы фиксируют прибыль в ожидании вероятного повышения ставки в США", - отметил старший аналитик BDO Bank Джонатан Равелас.

Акции Hitachi Metals выросли на 3% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации по ним.

Бумаги японского производителя видеоигр Nexon Co. подешевели на 4% после того, как эксперты JPMorgan Chase ухудшили свои рекомендации, ссылаясь на чрезмерную зависимость показателей компании от продаж игры "Dungeon & Fighter".

