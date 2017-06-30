Биржи США снизились вслед 29 июня за акциями технологических компаний

Американские фондовые индексы в четверг потеряли 0,8-1,4% на фоне падения стоимости акций технологических компаний и слабых данных по потребительским расходам и рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 0,78% - до 21287,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1,44%, до 6144,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,86%, до 2419,70 пункта.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США в первом квартале замедлились до 1,1% с 3,5% кварталом ранее, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее в четверг. Реальный рост ВВП страны в первом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной оценке, составил 1,4% в годовом выражении. Аналитики полагали, что рост составил 1,2%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июня, увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 1 тысячу с первоначального показателя предыдущей недели - до 240 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу - до 242 тысяч.

Акции технологического сектора продолжают дешеветь - бумаги MicrosoftMSFT потеряли 1,88%, Apple AAPL-1,47%, FacebookFB - 1,44%.

"Если выбирать один фактор, влияющий сейчас на торги, это будет мнение людей, что акции технологических компаний с высоким уровнем капитализации переоценены", - отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман (Wayne Kaufman), чьи слова приводит агентство MarketWatch.