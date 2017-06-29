Фондовый рынок Украины восстановит работу завтра

Заключение биржевых контрактов будет возможно после восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины.

Украинский фондовый рынок завтра, 30 июня 2017 года, восстановит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Фондовая биржа ПФТС".

"После вынужденной отмены торгов 29.06.2017 года, в связи со сбоями в работе клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины, сообщаем о восстановлении торгов 30.06.2017 года на рынке котировок и рынка РЕПО с целью обеспечения участников торгов возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного выполнения", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что заключения биржевых контрактов с датой расчетов 30.06.2017 года будет возможно после полного восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский фондовый рынок фактически прекратил работу из-за массированной хакерской атаки. Старт торгов на фондовом рынке был отложен до момента восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

