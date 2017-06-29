Биржи АТР 29 июня торгуются в плюсе на новостях из США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут на новостях о том, что крупнейшие американские банки успешно прошли стресс-тесты Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31% - до 3182,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1895,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,8% - до 25884,13 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2395,60 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1,08% - до 5817,90 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,42%, до 20215,32 пункта.

Рост азиатских бирж связан с новостями из США о том, что крупнейшие финансовые учреждения страны прошли второй раунд стресс-тестов ФРС, а также получили одобрение регулятора относительно плана по выплате дивидендов и выкупу акций. Это отражает "переломный момент" для крупных финансовых учреждений США, которые были сдержаны ужесточением регулирования после кризиса, пишет агентство MarketWatch.

Поддержку индексам региона также оказало удорожание нефти, вызванное данными статистики о снижении добычи "черного золота" в США. Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, по данным Минэнерго США, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне дорожают акции энергетических компаний. Так, бумаги государственной нефтяной корпорации China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) растут на 0,23%, австралийской Oil Search - на 3,94%.