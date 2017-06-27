Nikkei 225 вырос до почти двухлетнего максимума на снижении курса иены к доллару

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуется с положительной динамикой, в то время как японский Nikkei 225 вырос до почти максимального значения за два года из-за удешевления иены к доллару, вызванного ожиданиями выступления председателя Федрезерва США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.08 EET японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,31% - до 20216,50 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс достигал значения в 20250,10 пункта, что стало максимумом с 20 августа 2015 года.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,09% - до 3182,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,05%, до 1897,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,09% - до 25894,55 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,25%, до 2394,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,11% - до 5713,80 пункта.

Курс иены к доллару снижается, поскольку инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США, которое состоится позднее во вторник. Участники рынка надеются услышать, поддерживает ли Йеллен прогноз ФРС относительно еще одного повышения процентной ставки в этом году. Кроме того, ожидается, что в этот день выступят еще несколько представителей Федрезерва.

По мнению старшего технического аналитика Daiwa Securities в Токио Хикару Сато (Hikaru Sato), которое приводит агентство Рейтер, в целом, нельзя сказать, что на рынке плохое настроение, но инвесторам трудно принимать решения, когда нет других важных факторов, помимо слабой японской валюты.

Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне, в частности, стоимость акций автопроизводителя Suzuki растут на 0,64%, бумаги Panasonic - на 1,43%, Nikon - на 0,54%.