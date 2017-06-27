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Биржи США закрылись 26 июня разнонаправленно на снижении акций технологических компаний
07:24 27.06.2017 |
Американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне вновь начавшегося снижения стоимости акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,07% - до 21409,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite снизился на 0,29%, до 6247,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, составив 2439,07 пункта.
Акции социальной сети Facebook потеряли 0,95% на сообщениях СМИ о планах компании запустить с голливудскими студиями и актерскими агентствами производство телешоу и начать выпуск оригинального контента уже в конце лета. Бумаги Microsoft также снизились на 0,95%, Amazon - на 0,97%, Alphabet - 1,38%.
Объем заказов товаров длительного пользования в США в мае снизился на 1,1%, тогда как аналитики ожидали уменьшения только на 0,6%. Эти данные вызвали сомнения у трейдеров относительно сроков дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС США.
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в понедельник заявил, что ФРС следует повышать базовую ставку постепенно, чтобы избежать рисков перегрева экономики страны. В свою очередь, его коллега из Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что недавнее сужение кредитных спрэдов, рекордная стоимость акций и снижение доходности по облигациям могут заставить регулятор продолжить ужесточение кредитно-монетарной политики.
"Рынок облигаций сигнализирует об экономическом замедлении. Вот почему акции, например, компаний коммунального сектора преуспевают - инвесторы покупают их в соответствие со знаками рынка облигаций", - отметил портфельный менеджер в Kingsview Asset Management Пол Нолте (Paul Nolte) агентству Рейтер.
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