Биржи США в основном выросли на фоне подорожавшей нефти

Американские фондовые индексы завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне роста цен на нефть и восстановления акций технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA снизился на 0,01%, составив 21394,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,46%, до 6265,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,16%, до 2438,30 пункта.

Мировые цены на нефть росли на 0,8-0,95% на фоне прогноза министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби о том, что стоимость топлива начнет восстанавливаться в конце июля и достигнет 54-56 долларов за баррель. Кроме того, по информации министерства нефти Кувейта, страны ОПЕК и нефтедобывающие страны в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 106%.

Бумаги AppleAAPL по итогам дня прибавили 0,49%, Facebook FB- 1,09%, Microsoft MSFT- 1,35%.

Ранее в пятницу минторговли США сообщило, что продажи новых домов в стране в мае выросли на 2,9% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 610 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 5,4% по сравнению с первоначальным апрельским индикатором, до 597 тысяч.

Показатель апреля был пересмотрен в сторону увеличения - до 593 тысяч с ожидавшихся ранее 569 тысяч. По сравнению с маем 2016 года, когда индикатор составлял 560 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 8,9%.

В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) страны, по предварительной оценке, в июне снизился до трехмесячного минимума в 53 пункта с уровня мая в 53,6 пункта.