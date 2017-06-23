Рынок акций Украины завершил торги в пятницу снижением по индексу ПФТС

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением по индексу ПФТС - индикатор просел на 0,23%, до 284,48 пункта; индекс "Украинской биржи" к концу сессии вернулся к итоговой отметке прошлого дня - 1056,5 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями - 5,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 516,7 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-3,09%), "Центрэнерго" (-1,74%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,53%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+3,72%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,21%) и "Мотор Сичи" (-0,4%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,63% - до 639,85 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (13 млн грн).

В "индексной корзине" больше всего подорожали бумаги Coal Energy (+8,99%), "Овостара" (+2,94%) и "Кернела" (+1,12%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Агротона" (-2,35%), агрохолдинга ИМК (-1,11%) и "Милкиленда" (-0,56%).