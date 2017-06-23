Биржи Китая торгуются в минусе на фоне ужесточения контроля над банковским сектором страны

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу преимущественно в плюсе; китайские биржи снижаются из-за ужесточения контроля над банковским сектором страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74% - до 3124,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,76%, до 1848,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,05% - до 25687,10 пункта, корейский KOSPI - на 0,15%, до 2373,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,04% - до 5708,30 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,16%, до 20142,10 пункта.

Снижение китайских бирж связано с новостями о том, что регулятор КНР дал распоряжение банкам страны проверить свои кредиты таким крупным компаниям как Dalian Wanda Group и Fosun International, пишет агентство MarketWatch. Аналитики считают, что настроения трейдеров ухудшились, поскольку опасения относительно ужесточения правил на финансовых рынках Китая выросли.

"Это только начало, знак того, что любой шаг китайского правительства может повлиять на рынки", - приводит агентство слова старшего трейдера CMC Markets Донг Юл Лима (Dong Yul Lim).

В то же время инвесторы не отреагировали на слабые данные статистики Японии. Индекс деловой активности в промышленности страны в июне составил 52 пункта, в то время как эксперты прогнозировали показатель на уровне 53,4 пункта. По словам аналитика Capital Economics Марселя Тильяна (Marcel Thieliant), мнение которого приводит агентство, несмотря на то что индекс в июне снизился, он все же указывает на устойчивое расширение промышленного производства.