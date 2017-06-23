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Биржи США 22 июня не продемонстрировали единой динамики
07:25 23.06.2017 |
Американские фондовые индексы по итогам четверга преимущественно снизились, несмотря на позитивные новости для сектора здравоохранения и рост цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,06, составив 21397,29 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite увеличился на 0,04%, до 6236,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,05%, составив 2434,50 пункта.
Республиканцы в сенате в четверг представили свой вариант реформы здравоохранения. Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение. Закон призван покончить с повышением налогов на здравоохранение. Голосование может состояться на следующей неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду пообещал американцам самое крупное снижение налогов в истории США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 июня, увеличилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 241 тысячу. Аналитики также ожидали роста на 3 тысячи, но с первоначального показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Цены на нефть в четверг росли на 0,5-0,9% в рамках коррекции после резкого падения более чем на 3% в среду из-за увеличения добычи нефти в США, что привело к удорожанию акций ряда энергетических компаний.
"Похоже, привязка цен на нефть к фондовому рынку США исчезла, поскольку инвесторы поняли, что более низкие нефтяные цены не являются знаком ослабевающего глобального спроса и, следовательно, экономического падения, а связаны с излишними поставками из США, Ирана и России", - считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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