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Рынок акций Украины 22 июня завершил торги ростом
19:25 22.06.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,56% - до 1056,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,57%, до 285,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,3 млн грн, в том числе акциями - 7,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 853,9 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+2,46%), "Мотор Сичи" (+2,21%) и "Центрэнерго" (+2,17%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,99%) и "Центрэнерго" (+1,81%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,91% - до 635,85 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (6,85 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Овостара" (+5,31%), "Кернела" (+0,99%) и KSG Agro (+0,37%).
Снизились в цене акции Coal Energy (-8,25%) и агрохолдинга ИМК (-0,46%).
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