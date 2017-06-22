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Азиатские индексы изменились разнонаправленно 22 июня, японский рынок завершил торги в минусе
14:28 22.06.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленным движением.
Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng - также на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - 0,5%, тайваньский Taiex подскочил на 0,5%, достигнув в ходе торгов максимума с 1990 года.
Японский рынок акций, колебавший между ростом и падением в течение торгов, завершил сессию в минусе на фоне укрепления иены, а также снижения цен на нефть.
Бумаги проблемного японского производителя автокомпонентов Takata Corp. упали в цене на 55% на слухах о том, что в понедельник компания объявит о банкротстве.
Стоимость акций нефтекомпании Inpex Corp. упала на 1,5%, Japan Petroleum Exploration - на 1%.
В то же время котировки акций японских технологических компаний выросли в четверг: бумаги Sharp Corp. подорожали на 1,2%, Sony Corp. - на 1,1%, Nintendo - на 0,5%.
Стоимость бумаг Alps Electric подскочила на 2,4% вслед за улучшением оценки акций, а также прогнозной цены аналитиками Mito Securities.
Поддержку китайскому рынку акций продолжает оказывать информация о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets.
Индикатор крупных китайских компаний CSI 300 вырос по итогам торгов в четверг на 0,1%, приблизившись к максимальному значению с декабря 2015 года. Стоимость бумаг Beijing Shiji Information Technology взлетела на 10%, China Pacific Insurance Group - на 3,1%.
Тем временем, котировки акций подразделений Dalian Wanda и Fosun, торгующихся на биржах, резко упали в четверг. Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала банкам КНР провести внутреннюю оценку кредитных рисков, связанных с Dalian Wanda и Fosun, а также других компаний, которые известны активным приобретением зарубежных активов.
Стоимость акций Wanda Film Holding Co., обращающихся на бирже Шэньчжэня, упала в цене более чем на 9%, прежде чем торги бумагами были приостановлены. Бумаги Fosun International Ltd. в Гонконге подешевели на 9,6%.
Австралийский рынок вырос по итогам торгов вслед за повышением котировок акций горнодобывающих компаний, восстановив позиции после резкого падения накануне. Стоимость бумаг Rio Tinto подскочила к закрытию рынка на 0,6%, BHP Billiton - на 0,2%.
Увеличение цен на металлы повысило интерес к австралийским акциям в четверг, отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Тим Келлехер.
Котировки акций австралийских банков выросли по итогам торгов: стоимость бумаг Australia & New Zealand Banking Group увеличилась на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,3%.
Уже после закрытия рынка правительство штата Южная Австралия объявило о введении с 1 июля 2017 года нового налога для банков в дополнение к объявленному ранее федеральному налогу. Власти штата рассчитывают привлечь порядка 370 млн австралийских долларов ($280 млн) за счет сбора этого налога в течение 4 лет.
Новозеландский фондовый индекс NZX 50 подскочил на 0,5%. Центробанк Новой Зеландии сохранил неизменной ключевую ставку - на рекордно низком уровне в 1,75%.
Индийский индекс S&P BSE Sensex прибавил по итогам торгов менее 0,1%. В течение сессии индикатор поднимался до максимума за две недели на информации о том, что индийский регулятор смягчил правила приобретения компаниями проблемных активов.
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