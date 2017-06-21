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Китайские акции включены в MSCI EM, Аргентина осталась фронтиром
12:26 21.06.2017 |
MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение включить в будущем году акции китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях, в расчет своего основного индекса emerging markets, а также в общемировой MSCI Аll Country World.
Изменение поддержали международные институциональные инвесторы, заявила MSCI, публикуя итоги ежегодного пересмотра классификации фондовых рынков. Решение о включении китайских бумаг в индекс является также следствием того, что Пекин повысил доступность своего внутреннего рынка. Значительную роль сыграло создание связки Stock Connect между биржами Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.
Вместе с тем Аргентина, вопрос о включении которой в MSCI Emerging Markets также рассматривался, пока остается фронтирным рынком вопреки ожиданиям аналитиков. Провайдер продолжит пересмотр и опубликует его результаты в июне 2018 года. Саудовская Аравия, как и ожидалось, была добавлена в список стран, которые в дальнейшем могут быть классифицированы как развивающиеся рынки.
Включение акций компаний из локального китайского листинга "A" в Emerging Markets Index, являющийся ориентиром для глобальных фондов с активами в $1,6 трлн, приведет к крупной ребалансировке инвестиционных портфелей и существенному притоку капитала на китайский рынок, считают эксперты.
Рынок акций КНР - второй крупнейший в мире, однако доля иностранцев на нем составляет пока лишь 1,5%.
MSCI обсуждала со своими клиентами возможность включения китайских бумаг в расчет индекса с июня 2013 года и каждый год отказывалась от этого шага, указывая то на проблемы с доступом к рынку КНР, то еще на какие-то препятствия.
В итоге MSCI существенно сократила список компаний, акции которых будут включены в расчет индекса, до 222 с 459 компаний, создав технический индекс MSCI China A International Large Cap Provisional - это крупные компании, акции которых доступны для международных инвесторов через программу Stock Connect и операции с которыми не приостанавливались более чем на 50 дней за последние 12 месяцев. Это означает, что вес китайских акций в Emerging Markets Index повысится пока лишь на 0,73 процентного пункта. Включение будет проводиться в два этапа - первый в мае 2018 года, второй - в августе того же года, однако MSCI может провести его за один прием в случае отмены дневных лимитов колебания стоимости акций на китайских биржах.
"ВТБ Капитал" оценивал потенциальный перевод средств в китайские акции из других акций EM в $12 млрд, в том числе для России эта сумма может составить около $400 млн. MSCI считает, что включение китайских акций в индекс MSCI Emerging Markets обеспечит приток инвестиций в них в сумме около $17 млрд, тогда как оборот китайского фондового рынка во вторник составлял около $58 млрд.
В настоящее время в индекс MSCI Emerging Markets входят только те акции китайских компаний, которые торгуются за рубежом или в Гонконге. Их вес в индексе составляет 28%.
Реакция китайского рынка акций была слабой: индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite по итогам торгов в среду выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.
Китай приветствует решение MSCI о включении котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах акций класса "А" в индекс развивающихся рынков, заявил в среду официальный представитель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Чжан Сяоцзюнь.
"Решение MSCI отвечает требованиям международных инвесторов и отражает уверенность инвесторов в экономике и финансовом рынке Китая", - цитирует его выступление агентство "Синьхуа".
"Китай всегда приветствует подобные решения", - добавил Чжан Сяоцзюнь. Китайский фондовый рынок будет более открыто приветствовать зарубежных инвесторов, пообещал он.
В частности, Пекин готовит дальнейшие меры для защиты законных прав инвесторов, усиления способности фондового рынка к поддержке реального сектора экономики, а также повышения международного влияния фондового рынка страны.
"Китайский комитет по контролю над ценными бумагами готов работать вместе с заинтересованными сторонами над усовершенствованием законодательской базы для зарубежных инвесторов, желающих вкладывать капитал в акции класса "А", и предоставлением им комфортных инвестиционных условий", - заявил Чжан Сяоцзюнь.
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