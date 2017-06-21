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Фондовые индексы США завершили торги 20 июня в "красной" зоне на фоне снижения цен на нефть
07:23 21.06.2017 |
Американские фондовые индексы завершили вторник в "красной" зоне на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA потерял 0,29%, составив 21467,14 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,82%, до 6188,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,67%, до 2437,03 пункта.
Мировые цены на во вторник потеряли около 2% на опасениях глобального переизбытка на рынке после сообщений о возобновлении добычи на двух месторождениях в Ливии, что позволило стране добыть максимальное количество нефти за последние четыре года. Стоимость нефти марки Brent составила 46 долларов за баррель - минимум с ноября 2016 года.
Инвесторы также обратили внимание на комментарии представителей ФРС. Так, глава федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что эпоха низких процентных ставок в США и других странах создает риски для финансовой стабильности. Розенгрен добавил, что центробанки должны учитывать эти опасения при принятии решений.
В свою очередь, глава федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс отметил, что Федрезерву, вероятно, стоит подождать до конца года, прежде чем принимать решение о повышении процентной ставки еще раз в этом году.
В понедельник глава федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что сохранение центробанком стимулирующей монетарной политики создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. Дадли также прогнозирует рост инфляции вместе с заработной платой, поскольку рынок труда продолжает улучшаться.
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