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Рынки акций АТР выросли 20 июня, приблизились к максимуму с начала года
12:52 20.06.2017 |
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повысились во вторник после роста фондовых рынков США и Европы накануне.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%. Индикатор поднялся по итогам третьей сессии подряд и остановился в 0,5 процентного пункта от максимальной отметки с начала года.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,8%, более широкий Topix - на 0,7% на фоне снижения курса иены.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,14%, южнокорейский Kospi - менее чем на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,8%. Тайваньский TAIEX увеличился на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%.
Инвесторы положительно приняли заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, сделанные накануне. В частности, он заявил, что Федрезерв стремится не помешать росту экономики США чрезмерными темпами подъема ставки. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда.
Также участники рынка акций ожидают решения индексного провайдера MSCI Inc. о включении китайских акций в глобальные индексы, которое станет известно в ночь со вторника на среду.
Китайский рынок акций является вторым по стоимости после США - на него приходится 9% стоимости всех мировых акций. Однако MSCI трижды отказывался включать ценные бумаги компаний КНР в свои глобальные индексы по различным причинам, включая контроль за перемещением капитала и слишком короткое время торгов.
Бумаги высокотехнологичных компаний стали лидерами роста в Азии во вторник, рыночная стоимость Samsung увеличилась на 3,4%.
Акции австралийских банков Westpac Banking Corp. и National Australia Bank Ltd. подешевели в Сиднее на 1,85% и 1,1% соответственно после того, как накануне рейтинговое агентство Moody's ухудшило рейтинги четырех крупнейших банков Австралии - ANZ, CBA, NAB, Westpac - с "Aa2" до "Aa3" в связи с возросшими рисками в потребительском и жилищном секторах.
На это, в частности, указал вызывающий опасение рост цен на недвижимость и увеличение задолженности населения, который, по оценкам экспертов Moody's, не удастся быстро нивелировать.
Капитализация корейской компании OCI Co. выросла на 2,8% на ожиданиях увеличения спроса на возобновляемые источники электроэнергии в Южной Корее.
Котировки акций индийского лоукостера SpiceJet поднялись на 1,1% на новости, что компания заказала 40 самолетов Boeing 737 Max общей каталожной стоимостью $4,7 млрд.
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