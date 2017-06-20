Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Dow Jones и S&P 500 поставили рекорд на фоне корпоративных новостей
07:45 20.06.2017 |
Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам понедельника обновили исторические максимумы на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,68% - до 21528,99 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite увеличился на 1,42%, до 6239,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2453,46 пункта.
Наибольший рост отмечается среди акций технологических компаний. Акции Apple прибавили 2,86%, Alphabet -1,73%, Amazon -0,75%, Facebook - 1,47%.
"Оценки технологических компаний недешевы, но это не выглядит слишком сдерживающим фактором для покупателей", - заявил агентству Рейтер главный инвестиционный стратег Janney Capital Management Марк Лускини (Mark Luschini).
Инвесторы обратили внимание на заявление корпорации Boeing о том, что более 10 заказчиков намерены купить у нее самолеты 737 MAX 10. В том числе 20 самолетов заказала лизинговая компания GE Capital Aviation Services (GECAS).
В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что если центробанк не прекратит стимулирующую монетарную политику, это создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору пришлось бы резко ужесточать монетарную политику, а такой шаг привел бы к рецессии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацсовет реформ не одобрял проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения, - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Приморье. ВСУ готовы ударить по Пикузам
|Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников
|НБУ считает ключевыми рисками финсектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов
|Проект бюджетной резолюции предусматривает увеличение минимальной зарплаты на 38,3% до 4,4 тыс. гривен к 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,0364 грн.
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.06.2017
|Рада отправила на доработку и повторное 2-е чтение законопроект о защите прав потребителей финуслуг
|Курс фунта к доллару снижается на комментариях главы Банка Англии
|НБУ не планирует увеличивать свой портфель ОВГЗ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20 июня
Это интересно
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов