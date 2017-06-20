Dow Jones и S&P 500 поставили рекорд на фоне корпоративных новостей

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам понедельника обновили исторические максимумы на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,68% - до 21528,99 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite увеличился на 1,42%, до 6239,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 2453,46 пункта.

Наибольший рост отмечается среди акций технологических компаний. Акции Apple прибавили 2,86%, Alphabet -1,73%, Amazon -0,75%, Facebook - 1,47%.

"Оценки технологических компаний недешевы, но это не выглядит слишком сдерживающим фактором для покупателей", - заявил агентству Рейтер главный инвестиционный стратег Janney Capital Management Марк Лускини (Mark Luschini).

Инвесторы обратили внимание на заявление корпорации Boeing о том, что более 10 заказчиков намерены купить у нее самолеты 737 MAX 10. В том числе 20 самолетов заказала лизинговая компания GE Capital Aviation Services (GECAS).

В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что если центробанк не прекратит стимулирующую монетарную политику, это создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору пришлось бы резко ужесточать монетарную политику, а такой шаг привел бы к рецессии.