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Рынок акций Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов
19:32 19.06.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,17% - до 1038,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 283,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 0,31 млн грн и весь был сгенерирован сделками с акциями.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+3,57%), "Центрэнерго" (+1,71%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,17%).
Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,12%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,05%) и "Мотор Сичи" (+0,74%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,46% - до 626,16 пунктов при объеме торгов 1,5 млн злотых (10,5 млн грн).
В "индексной корзине" лучший рост показали акции "Овостара" (+1,38%), агрохолдинга ИМК (+1,2%) и "Агротона" (+0,94%).
Снижением стоимости завершили торги акции "Милкиленда" (-2,76%), Coal Energy (-2,06%) и "Астарты" (-0,14%).
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