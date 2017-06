Рынки акций Азии выросли 19 июня в ожидании напряженной недели

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в ходе торгов в понедельник, инвесторы готовятся к плотному графику на мировых рынках на этой неделе, в том числе в связи с началом переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,5%. С учетом Японии индикатор прибавил 0,6%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий индекс Topix.

Объем японского экспорта увеличился в мае 2017 года на 14,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 5,85 трлн иен ($52,69 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Темпы повышения экспорта были максимальными с января 2015 года.

Вместе с тем импорт в Японию подскочил на 17,8% в годовом выражении, до 6,05 трлн иен, после роста на 15,2% в апреле.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение экспорта на 16%, импорта - на 14,5%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, Shenzhen Composite - на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил о поддержке инвестиций в сырьевой сектор компаний из сегмента wealth management, пишет Shanghai Securities News. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР может отменить ограничения на инвестиции банков, страховщиков и пенсионных фондов на фьючерсном рынке, заявил зампредседателя регулятора Фан Синхай. Кроме того, комиссия продолжает изучать вопрос о создании фьючерсов на природный газ.

На этих заявлениях железная руда в Даляне подорожала на 2,1%, медь в Шанхае - на 0,4%, фьючерсы на коксующийся уголь поднялись на 3,1%, на энергетический уголь - на 2%. Курс ценных бумаг страховщика Ping An Insurance Group Co. поднялся на 4% на торгах в Гонконге.

Цены на жилье в Китае выросли в мае на 10,4% в годовом выражении, темпы повышения замедлились с апрельских 10,7%.

На этой неделе инвесторы ждут итогов пересмотра классификации рынков от индексной компании MSCI Inc., по итогам которого индексы MSCI Argentina и MSCI China A могут быть включены в расчет индекса MSCI для развивающихся рынков. По оценкам Morgan Stanley, вероятность такого решения превышает 50%.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

"В целом обстановка по-прежнему остается довольно позитивной для аппетита к риску", - считает руководитель департамента исследований Азии из Australia & New Zealand Banking Group Хун Го.

Акции азиатских ритейлеров подешевели из-за самой большой сделки в истории Amazon.com, которая, как ожидается, поможет американской компании закрепиться на рынке продуктов питания. В прошлую пятницу Amazon.com Inc. достигла соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc., специализирующейся на натуральных продуктах питания, за $13,7 млрд.

В частности, цена бумаг австралийской Woolworths Ltd. уменьшилась на 3,5%.

Рыночная стоимость Noble Group, одного из крупнейших сырьевых трейдеров в Азии, взлетела на 46,2% на сообщениях о том, что банки-кредиторы готовы спасти проблемную компанию от банкротства. По данным информированных источников, банки готовы дать Noble отсрочку до октября, чтобы она успела продать активы или найти инвестора для вливания нового капитала.

Котировки акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. выросли на 2,7% после пятничного предложения создать новую торговую площадку, которая позволит размещение и торговлю акциями стартапов до того, как они покажут прибыль.

Курс ценных бумаг южнокорейской SK Chemicals вырос на 3,7%, до максимума с июня 2016 года, на сообщениях о том, что ее холдинговая компания SK Group планирует приобрести завод Bristol-Myers Squibb.

Рейтинговое агентство Moody's в понедельник ухудшило рейтинги четырех крупнейших банков Австралии - ANZ, CBA, NAB, Westpac - с "Aa2" до "Aa3" в связи с возросшими рисками в потребительском секторе.