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Биржи США закрылись разнонаправленно на новостях о покупке Amazon сети Whole Foods
07:11 19.06.2017 |
Американские фондовые индексы по итогам пятницы не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о покупке онлайн-ритейлером Amazon сети супермаркетов Whole Foods Market, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA поднялся на 0,11% - до 21384,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite опустился на 0,11%, до 6151,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - вырос на 0,03%, до 2433,15 пункта.
Amazon приобретает Whole Foods Market по цене 13,7 миллиарда долларов, включая долг, сообщили компании ранее в пятницу.
Сделка становится знаковой для интернет-торговли и розничного сектора в целом. "Она подрывает ряд отраслей, и именно это вызывает проблемы на рынке", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Robert W. Baird Брюс Биттлс.
Хуже прогнозов оказались данные по рынку жилья: количество новых домов в США в мае снизилось на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,092 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя на 2,6%.
Число разрешений на строительство в мае при этом уменьшилось на 4,9% - до 1,168 миллиона при ожиданиях индикатора на уровне 1,25 миллиона.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, упал до 94,5 пункта с 97,1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на отметке 97,1 пункта.
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