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Фондовые индексы Украины завершили торговую неделю в "красной зоне"
19:00 16.06.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,08% - до 1026,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 283,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,17 млн грн, в том числе акциями - 4,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 619,6 млн грн, в том числе акциями - 15,4 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,04%), "Мотор Сичи" (-0,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,27%).
Выросли в цене акции "Укрнафты" (+1,79%) и "Донбассэнерго" (+0,41%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,32%) и "Мотор Сичи" (-0,77%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,03% - до 626,25 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (16,8 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-3,8%), агрохолдинга ИМК (-1,09%) и Coal Energy (-1,02%).
В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+1,49%), "Овостара" (+1,4%) и "Агротона" (+0,78%).
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