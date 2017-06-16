Японский Nikkei 225 поднялся 16 июня после решения ЦБ не менять ставку

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуется без единой динамики, в то время как японский Nikkei 225 вырос из-за снижения курса иены, вызванного решением Банка Японии оставить монетарную политику без изменений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.42 EET японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,67% - до 19964,47 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3122,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1864,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,36% - до 25658,23 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,11%, до 2358,99 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,22% - до 5776,1 пункта.

Ранее в пятницу Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.

В то же время регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен в год.

На фоне решения центробанка курс доллара к иене подрос примерно на 0,2%. Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне, в частности, стоимость акций Panasonic Corp растут на 2,24%, а Nissan Motor - на 0,15%. Остальные индексы АТР постепенно восстанавливаются после снижения на этой неделе. Негативно на них влияло удешевление нефти и решение ФРС США по ключевой ставке.

В среду стоимость нефтяных марок Brent и WTI обновила ценовые минимумы с 5 мая - ниже 47 и 45 долларов за баррель соответственно, позднее в этот же день Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. "Немного спокойствия возвращается на фондовые рынки", - передает газета The Wall Street Journal комментарий главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner).