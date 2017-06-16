Американские фондовые индексы снизились 15 июня вслед за акциями компаний технологического сектора

Фондовые индексы США в четверг снизились вслед за акциями компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 0,07% - до 21359,90 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,47%, до 6165,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2432,46 пункта.

Акции сектора технологических компаний в четверг вновь продолжили снижение, ненадолго прерванное ранее на этой неделе. Инвесторы объясняют это коррекцией на фоне сравнительно высокой стоимости бумаг в этом году по сравнению с другими отраслями. По итогам дня акции корпорации AppleAAPL подешевели на 0,6%, Alphabet - на 0,8%, а соцсети Facebook FB- на 0,3%.

"Мы считаем, что это некая коррекция, и совершенно не удивлены всплеском волатильности", - приводит агентство MarketWatch слова старшего портфельного менеджера U.S. Bank Private Client Reserve Эрика Виганда (Eric Wiegand).

Не прибавили оптимизма инвесторам и сообщения о расследовании спецпрокурора по "российскому" делу в минюсте США Роберта Мюллера против американского президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным источников газеты Washington Post, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал предполагаемые "связи Трампа с Россией". Их опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 237 тысяч. Аналитики ожидали снижения лишь на 3 тысячи - до 242 тысяч.