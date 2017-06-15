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Фондовые рынки АТР снизились 15 июня вслед за котировками акций сырьевых компаний
14:23 15.06.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в четверг, инвесторы фиксировали прибыли после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.
Федрезерв по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.
ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.
"Федрезерв показал более "ястребиный" настрой, чем ожидалось", - отмечает аналитик IG Markets в Мельбурне Крис Уэстон.
Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявила, что по-прежнему ожидает ускорения инфляции до целевого уровня в 2% в следующем году.
Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) в четверг повысило ключевую ставку на четверть процентного пункта - до 1,5%, вслед за подъемом ставки Федрезервом.
Курс гонконгского доллара привязан к американской валюте, в связи с чем, HKMA в своей политике часто следует за ФРС.
Акции японских экспортеров, а также финкомпаний подешевели в четверг, поскольку иена, существенно укрепившаяся относительно доллара США накануне, сохраняет свои позиции в ожидании пятничного заседания Банка Японии.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial упала по итогам торгов почти на 2%, Mizuho Financial - на 1,7%, Toyota Motor - на 1,1%, Honda Motor - на 0,2%.
Котировки акций горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton снизились соответственно на 3,7% и 2,9%.
Акции нефтекомпаний подешевели на фоне существенного падения стоимости нефти по итогам торгов в среду. Цены бумаг австралийских Santos и Oil Search снизились на 4,7% и 2%, японских Japan Petroleum и Inpex - соответственно на 0,3% и 0,8%, китайских Sinopec и Cnooc - на 2% и 1,5%.
Статданные из Австралии, опубликованные в четверг, указали на снижение безработицы в стране до минимального уровня с 2013 года.
Безработица
в Австралии в мае уменьшилась до 5,5% с апрельских 5,7%, сообщило
австралийское статистическое агентство. Количество занятых повысилось на
42 тыс. при ожидавшемся экспертами увеличении на 10 тыс.
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