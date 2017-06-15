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Биржи США закрылись разнонаправленно 14 июня, Dow Jones обновил рекорд на итогах заседания ФРС
07:26 15.06.2017 |
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидаемого решения Федеральной резервной системы США о повышении ставки, Dow Jones обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,22% - до 21374,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,41%, до 6194,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,1%, до 2437,92 пункта.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте - до 0,75-1%.
Регулятор по прежнему прогнозирует еще одно повышение базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. ФРС также планирует в этом году начать сокращение своего портфеля активов на балансе, сохраняя при этом готовность возобновить реинвестирование в активы или увеличить их объем при существенном ухудшении экономических прогнозов и снижении целевого показателя по процентной ставке.
Согласно плану, регулятор будет сокращать объемы реинвестирования основной суммы долговых бумаг на 6 миллиардов долларов в месяц с интервалом в три месяца в течение года. Как заявила глава ФРС США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания, программа нормализации портфеля активов на балансе продлится несколько лет.
Инвесторы также обратили внимание на слабые данные статистики по инфляции в США. Потребительские цены в стране в мае выросли на 1,9% в годовом выражении, в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2% в годовом выражении, а в месячном - нулевую.
Объем розничных продаж в США в месячном выражении неожиданно сократился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста индикатора на 0,1%.
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