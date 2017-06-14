Фондовые биржи АТР преимущественно снижаются 14 июня в преддверии оглашения итогов заседания ФРС

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуется в минусе в ожидании предполагаемого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на китайской статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.07 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 3135,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1858,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,26% - до 25786 пунктов, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2369,16 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,78% - до 5817,7 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,10% - до 19919,35 пункта.

Инвесторы с высокой долей вероятности ожидают, что ФРС США повысит ключевую ставку. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность этого события в 99,6%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%. Итоги июньского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 14 июня.

Трейдеры также отыгрывают статистику из Китая. "Экономические данные из Китая о розничных продажах и промышленном производстве превзошли ожидания в мае, но потери в сфере городского инвестирования укрепили мнение о том, что вторая по величине экономика мира скоро начнет несколько терять темп роста", - сообщает агентство Рейтер.

Также участники рынка ждут заседания Банка Японии, которое состоится позднее, 16 июня.