DJIA и S&P 500 поставили рекорды на фоне ожидания итогов заседания ФРС

Американские фондовые индексы во вторник выросли, DJIA и S&P 500 поставили рекорды на фоне ожидания итогов июньского заседания ФРС США, где будет принято решение по базовой процентной ставке, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,44% - до 21328,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,73%, до 6220,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,45%, до 2440,35 пункта.

Акции технологических компаний восстанавливаются после крупнейшего с начала года падения за предыдущие два дня. "Распродажа в технологическом секторе оказалась сильнее, чем ожидалось, поэтому сейчас там есть чем поживиться", - сказал агентству Рейтер президент LibertyView Capital Management Рик Меклер (Rick Meckler).

Итоги двухдневного июньского заседания ФРС США станут известны в среду, 14 июня. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки по итогам этого заседания в 99,6%. При этом днем ранее такая вероятность оценивалась в 99,2%, а неделей ранее - в 92,3%.Участники рынка также с интересом ждут сообщения ФРС по плану сократить в этом году портфель казначейских обязательств и ипотечных ценных бумаг регулятора стоимостью в 4,2 триллиона долларов.

Во вторник стало известно, что индекс цен производителей в мае увеличился на 2,4% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем показатель не изменился, тогда как эксперты ожидали роста на 0,1%.