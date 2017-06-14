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DJIA и S&P 500 поставили рекорды на фоне ожидания итогов заседания ФРС
07:19 14.06.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник выросли, DJIA и S&P 500 поставили рекорды на фоне ожидания итогов июньского заседания ФРС США, где будет принято решение по базовой процентной ставке, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA увеличился на 0,44% - до 21328,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,73%, до 6220,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,45%, до 2440,35 пункта.
Акции технологических компаний восстанавливаются после крупнейшего с начала года падения за предыдущие два дня. "Распродажа в технологическом секторе оказалась сильнее, чем ожидалось, поэтому сейчас там есть чем поживиться", - сказал агентству Рейтер президент LibertyView Capital Management Рик Меклер (Rick Meckler).
Итоги двухдневного июньского заседания ФРС США станут известны в среду, 14 июня. По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки по итогам этого заседания в 99,6%. При этом днем ранее такая вероятность оценивалась в 99,2%, а неделей ранее - в 92,3%.Участники рынка также с интересом ждут сообщения ФРС по плану сократить в этом году портфель казначейских обязательств и ипотечных ценных бумаг регулятора стоимостью в 4,2 триллиона долларов.
Во вторник стало известно, что индекс цен производителей в мае увеличился на 2,4% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем показатель не изменился, тогда как эксперты ожидали роста на 0,1%.
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