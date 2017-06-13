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Фондовые биржи АТР в основном растут 13 июня перед заседанием ФРС США
08:54 13.06.2017 |
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуется в плюсе в ожидании заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.12 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% - до 3151,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1856,88 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,52% - до 25841,87 пункта, корейский KOSPI - на 0,5%, до 2369,69 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1,2% - до 5745,80 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижался на 0,07% - до 19894,21 пункта.
Инвесторы практически единодушно ожидают, что ФРС США на этой неделе повысит ключевую ставку. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность этого события в 99,6%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%.
"Очень низкий уровень безработицы ... и другие экономические данные, указывающие на восстановление экономики США, привели к тому, что инвесторы верят в повышение ставки ФРС", - отмечает агентство Associated Press. Ускорение роста экономики США положительно отразится на всей мировой экономике.
Итоги июньского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 14 июня.
В то же время участники рынка ждут заседания Банка Японии, которое также состоится на этой неделе - 16 июня.
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