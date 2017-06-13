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Биржи США 12 июня закрылись в "красной" зоне
07:18 13.06.2017 |
Американские фондовые индексы в понедельник продолжили снижение в основном за счет падения стоимости акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,17% - до 21235,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite упал на 0,52%, до 6175,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,1%, до 2429,39 пункта.
Бумаги Apple подешевели на 2,46% после сообщений о понижении рейтинга компании экспертами Mizuho Securities до нейтрального.
Между тем, акции концерна General Electric подорожали на 3,61% на фоне новостей о том, что глава компании Джефф Иммельт покидает свой пост, его сменит председатель и гендиректор GE Healthcare Джон Фленнери.
Сдерживали снижение индекса S&P 500 инвестиции в энергосектор и финансовые компании. "Деньги находят пристанище в нелюбимых секторах, таких, как финансы и энергетика", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега Wunderlich Equity Capital Markets в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).
Участники рынка также ждут заседания Федрезервав среду, оценивая вероятность повышения регулятором базовой ставки в более чем 90%.
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