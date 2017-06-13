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Рынок акций Украины начал торговую неделю 12 июня умеренным ростом
20:36 12.06.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,46% - до 1025,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 283,69 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,14 млн грн, в том числе акциями 3,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 35,9 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
В индексной корзине УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,42%) и "Укрнафты" (+0,53%).
Снизились в цене акции "Мотор Сичи" (-0,7%), "Донбассэнерго" (-0,46%) и "Центрэнерго" (-0,06%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,29%) и "Центрэнерго" (+0,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,59% - до 629,28 пункта при объеме торгов 3,4 млн злотых (23,8 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги "Кернела" (-4,16%), KSG Agro (-2,6%) и "Астарты" (-0,27%).
Подорожали акции Coal Energy (+3,19%), "Милкиленда" (+1,08%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).
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