Американские фондовые индексы по итогам торгов 9 июня преимущественно снизились

Американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы преимущественно снизились вслед за акциями технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,42% - до 21271,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite упал на 1,8%, до 6207,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,08%, до 2431,77 пункта. Ранее в пятницу NASDAQ достигал рекордного уровня.

Бумаги AppleAAPL подешевели на 3,88% после сообщений об использовании в следующей модели iPhone чипов с более низкой скоростью загрузки по сравнению с некоторыми конкурентами.

Акции MicrosoftMSFT, FacebookFB и Alphabet потеряли больше 3%, а производителя чипов Nvidia - на 6,45%.

"Все эти акции в последнее время достигли новых высот, и теперь люди берут паузу, и мы видим отток денег", - сказал агентству Рейтер управляющий директор по торговле Evercore ISI Дуг ДеПьетро (Doug DePietro).

Оптовые запасы в апреле снизились на 0,5%, в то время как инвесторы ожидали снижения показателя на 0,3%.

Участники рынка также ждут заседания Федрезерва на следующей неделе, оценивая вероятность повышения ставки в более чем 90%.