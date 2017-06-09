Фондовые биржи АТР в основном растут 9 июня после выборов в Великобритании

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу утром в основном в плюсе, хотя инвесторы проявляют осторожность после всеобщих выборов в парламент Великобритании, которые состоялись в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3152,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,24%, до 1848,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,24%, до 26006,65 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,72%, до 2380,51 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,17%, до 5686,20 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,45%, до 20000,12 пункта.

Всеобщие выборы в парламент Великобритании состоялись в четверг, 8 июня. Британские консерваторы лишились парламентского большинства, Великобританию ждет "подвешенный парламент" - ситуация, при которой у партий возникает необходимость коалиции.

На данный момент консерваторы располагают 306 мандатами, лейбористы - 258, либеральные демократы - 12, шотландские националисты - 34, остальные партии - 21 мандатом. Еще не подсчитаны результаты голосования в 19 округах. Это означает, что ни одна партия не получит необходимой половины голосов плюс один голос: 326.

"Все более и более вероятно, что мы увидим "подвешенный парламент", и неопределенность, которую он несет, не окажет позитивного влияния на акции", - приводит газета The Wall Street Journal слова главы Hamilton Hindin Greene Гранта Уильямсона (Grant Williamson).

Трейдеры также реагируют на данные об инфляции в Китае. Как сообщило государственное статистическое бюро страны, индекс потребительских цен в мае вырос на 1,5% против 1,2% в апреле, совпав с ожиданиями экспертов, а индекс цен производителей (PPI) замедлился третий месяц подряд - до 5,5%.